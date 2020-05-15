Настя Каменских выпустила романтический клип, созданный из архивных фото с Потапом

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала теплую видеоработу на свою новую песню “Воспоминания”. В клипе собраны архивные кадры из романтических путешествий Насти с Потапом.

Премьера видео состоялась 15 мая на YouTube-канале исполнительницы. Автором слов выступил Потап, а музыка – совместная работа супругов. “Есть такие песни, которые не нужно придумывать, они сами пишутся нашими воспоминаниями, это видео – наши с Настей приключения, а песня кусочки жизни пойманные и положенные на музыку”, – прокомментировал рэпер.





Певица отметила, что эта песня стала для нее особенной.

“В ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили меня на эту песню и превратились в клип, который я сняла прямо у себя дома! Получился такой нежный и теплый видеоальбом!”, – поделилась Каменских.

8 мая украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отметил свой 39-й день рождения. Настя Каменских устроила любимому мужу сюрприз, организовав вечеринку в стиле диско.

Несколькими днями ранее свой 33-й день рождения отпраздновала и Настя Каменских. Этот день певица провела дома, поскольку в стране продолжается карантин. Несколько снимков с домашнего празднования NK опубликовала на личной странице в Instagram.

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