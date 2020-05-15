Число зараженных перевалило за 17 тысяч: свежая статистика по коронавирусу в Украине

По состоянию на утро пятницы, 5 мая, в Украине подтверждено 17330 случаев COVID-19. За сутки добавилось 483 больных. Среди заболевших 1220 детей и 3420 медиков.

Об этом сообщает Центр Общественного здоровья Украины.

На амбулаторном лечении находится 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений COVID-19 с начала пандемии в Украине умерли 476 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

4473 пациента выздоровели, в частности 1163 медработника, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.

Как сообщал “источник”, ранее Министерство здравоохранения Украины снова попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в стране.