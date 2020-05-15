Археологи раскопали уникальное свидетельство восстания против древних римлян: фото

В Израиле ученые обнаружили на территории Старого города уникальную монету из бронзы времен восстания Шимона Бар-Кохбы против римлян, которая является символом сопротивления.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на The Jerusalem Post.

Стоит отметить, что такая находка считается большой удачей. Ведь всего известно порядка 22 тысяч монет, найденных в Старом городе. Но эта монета оказалась лишь четвертой, которая не только относится к периоду восстания иудеев против римлян под руководством Шимона Бар-Кохбы, но и символизирует его.

Главной особенностью, делающей этот артефакт крайне редким, является наличие на ней двух надписей. На одной стороне древнееврейскими буквами написано слово “Иерусалим”, а на другой – “Второй год свободы Израиля”. Кроме того, на монете отчеканены изображения грозди винограда и пальмы, но это обычные символы для монет Бар-Кохбы.

Отметим, что предыдущая подобная находка была сделана 40 лет назад.

Напомним, это восстание вспыхнуло около 132 года нашей эры при императоре Адриане после того, как римляне основали колонию в этом районе и возвели на Храмовой горе свое святилище, посвященное богу Юпитеру.

Этот исторический факт по праву можно назвать попыткой восстановления еврейской государственности. Но восстание было подавлено в 136 году.

Главной целью восставших был захват Иерусалима, но покорить этот город они так и не смогли. Археологи считают так потому, что повстанцы Бар-Кохбы отчеканили в нем небольшое количество монет. Одна из них и была найдена.

Как сообщал “источник”, ранее фермер в Польше нашел в поле крупный клад времен Древнего Рима.

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