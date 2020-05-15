Трамп сделал важный шаг по назначению посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса представление на назначение Кита Дейтона послом в Украине.

Об сообщается на сайте Белого дома.

“Отправить в Сенат номинацию Кита Дейтона из Вашингтона, на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Украине“, – сказано в сообщении.

Кандидатуры всех чиновников, номинированных на высокие должности, согласно законодательству США, проходят обязательную процедуру утверждения членами верхней палаты Конгресса.

Процедура предполагает слушания с кандидатом в профильном комитете Сената, по результатам которой принимается решение, стоит ли рекомендовать его на общем голосовании в верхней палате. После утверждения кандидата большинством сенаторов, президент соответствующим указом назначает его на должность.

Детальнее о назначении Кита Дейтона послом США в Украине и подковерных играх, которые сопровождали данное решение Дональда Трампа, читайте в материале “источника”: Боевой посол: зачем Трамп отправляет в Украину генерала.