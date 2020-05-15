Поражает маленьких детей: врачи нашли связь редкого синдрома с коронавирусом

У детей из США и Великобритании, переболевших COVID-19, фиксируют появление редкого воспалительного заболевания – болезни Кавасаки.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “ВВС”.

По мнению медиков, такие проявления вызваны запоздалой иммунной реакцией на вирус, похожий на возбудителя болезни Кавасаки. В Британии соответствующие симптомы проявились примерно у 100 детей, также они были зафиксированы и в других странах.

Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) – редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.

В Лондоне в апреле болезнь Кавасаки развилась у восьми несовершеннолетних, один 14-летний пациент умер. У детей наблюдались схожие симптомы – высокая температура, сыпь, покраснение глаз, отечность, ломота во всем теле. У большинства не было серьезных проблем с дыханием, однако некоторым медики вынуждены были назначить принудительную вентиляцию легких для облегчения сердечной деятельности и кровообращения.

По мнению Лиз Уиттакер, практикующего врача и преподавателя детских инфекционных болезней и иммунологии в Имперском колледже Лондона, тот факт, что синдром проявил себя в разгар пандемии коронавируса, вероятно, указывает на связь этих двух явлений.

“Мы проходим пик Covid-19, а через три или четыре недели наблюдаем пик нового заболевания. Это заставляет думать, что мы имеем дело с постинфекционным синдромом, вероятно, связанным с накоплением в организме антител“, – отметила медик.

Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, сообщил, что у большинства детей с подобными симптомами, лечение дает положительные результаты. К тому же развития синдрома Кавасаки наблюдается достаточно редко и это не должно останавливать родителей, которые выпускают детей из карантина.

Как сообщал “источник”, вспышку Covid-19 среди детей обнаружили в школе-интернате на Закарпатье. Коронавирус подтвердили у 13 детей, всего там находится 80 сирот и лишенных родительской опеки.