Готовьтесь к худшему: в ВОЗ сделали обращение к странам Европы из-за коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавируса осенью и быть осторожными в отмене карантинных ограничений.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает The Independent.

По его словам, на пандемию коронавируса могут наложиться сезонная эпидемия гриппа или кори.

Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна – сезонного гриппа или кори“, – предупредил он.

По его словам, в условиях, когда COVID-19 продолжает распространяться по миру, 32 из 43 стран Европы ослабили карантин. Он подчеркнул, что отмена карантинных мер должна быть очень осторожной и взвешенной.

Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис“, – заявил Клюге.

Вместе с тем в ВОЗ признают, что “изоляция не изменила ситуацию с вирусом”, потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.

Клюге отметил, что людям нужно научиться жить в условиях существования COVID-19, как в ситуации со многими другими вирусами. Есть также надежда, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему“, – резюмировал Клюге.

Как сообщал “источник”, ранее Министерство здравоохранения Украины снова попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в стране.