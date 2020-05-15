Готовьтесь к худшему: в ВОЗ сделали обращение к странам Европы из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавируса осенью и быть осторожными в отмене карантинных ограничений.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает The Independent.

По его словам, на пандемию коронавируса могут наложиться сезонная эпидемия гриппа или кори.

“Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна – сезонного гриппа или кори“, – предупредил он.

По его словам, в условиях, когда COVID-19 продолжает распространяться по миру, 32 из 43 стран Европы ослабили карантин. Он подчеркнул, что отмена карантинных мер должна быть очень осторожной и взвешенной.

“Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис“, – заявил Клюге.

Вместе с тем в ВОЗ признают, что “изоляция не изменила ситуацию с вирусом”, потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.

Клюге отметил, что людям нужно научиться жить в условиях существования COVID-19, как в ситуации со многими другими вирусами. Есть также надежда, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

“Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему“, – резюмировал Клюге.

Как сообщал “источник”, ранее Министерство здравоохранения Украины снова попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в стране.