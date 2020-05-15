Международный день семьи: история праздника и традиции

15 мая во многих странах мира отмечают международный праздник – День семьи.

Он был провозглашен в 1993 году для того, чтобы подчеркнуть важность родственных уз для каждого человека.

История Международного дня семьи

Праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН, которая рассматривает семью как основную ячейку общества. Как утверждают специалисты, без уважения в семье не может быть и уважения к другим людям.

Каждый год, с 1996 года, празднику задается тематика. Она должна привлечь внимание к глобальным проблемам человечества, к социально-экономическим и демографическим процессам в мире. Например, темами были нищета и голод, загрязнение окружающей среды, изменения климата.

Традиции праздника

Во многих странах 15 мая в честь Дня семьи организовывают концерты, представления, выставки и другие развлекательные мероприятия. Их цель – сплотить семью, которая в полном составе может повеселиться вместе и отдохнуть.

Также проходят тематические акции под ежегодную “тему” праздника. Посетители могут узнать о проблеме и об участии в ее решении. Кроме того, ее освещают по радио и в телеэфирах, устраивают лекции и семинары.