Зеленский продлил запрет сайтов “Одноклассники” и “Вконтакте”

В четверг, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на использование российских сайтов и социальных сетей.

Соответствующий указ № 184/2020 опубликован на сайте главы государства 14 мая.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)”, – сказано в указе.

Запрет вступает в силу с дня его опубликования.

Решение президента в частности предполагает запрет пользования российскими социальными сетями, в частности “Mail.ru”, “ВКонтакте”, “Одноклассники”.

Контроль за выполнением решение возложен на секретаря Совета нацбезопасности.

Ранее “источник” сообщал, что атака российских хакеров на сайт Бундестага,совершенная в 2015 году, может стать основанием для очередных санкций против России со стороны Германии.