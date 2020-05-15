В Украине серьезно похолодает: прогноз погоды на 15 мая

В пятницу, 15 мая, в большей части областей Украины пройдут дожди, температура воздуха также понизится.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дожди прогнозируются в западных, южных и центральных областях. Погода без осадков ожидается только в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, а также в Крыму.

На большей части страны температура воздуха составит от 12 до 16 градусов тепла. Ночью в некоторых областях столбики термометров опустятся до +4 градусов. Значительно теплее будет только в южных областях, здесь прогнозируется от +21 до +26 градусов.

Подробнее о погоде на неделю читайте в материале “источника”: Температурные качели с грозами: какой будет погода до конца недели.