На Донбассе самоликвидировался боевик ДНР с позывным “Эдельвейс”: фото

На Донбассе 6 мая умер боевик ДНР Анатолий Очередник с позывным “Эдельвейс”.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (“Штирлиц”) в Telegram.

“06.05.2020 Анатолий “Эдельвейс” Очередник пошёл на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей”, – говорится в сообщении.

Оказалось, что у боевика оторвался тромб, что и привело к летальному исходу.

Очередник есть в базе сайта “Миротворец”. Сообщается, что он родился 27 октября 1967 года, родом боевик из оккупированной боевиками Макеевки Донецкой области.

Принимал участие в боевых действиях в составе российских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР с позывным “Зуб”.

Также в начале мая под Славянском на Донбассе умер боевик так называемой ДНР Павел Кифорук по кличке”Гроз”.