Совсем другие деньги: украинец рассказал, почему будет “прорываться” на заработки за границу

Украинцы, которые во время карантина вернулись на родину из европейских стран, не собираются работать на родине за копейки. В их планах вернуться в Европу, где достойно оплачивается труд.

Как рассказал “источнику” бывший пограничник Олег Грынчак, он начинал в Чехии с укладки плитки и бордюров, за что получал 1,5 тысячи долларов.

После этого он работал столяром по производству окон и дверей, а недавно он получил право работать напрямую с заказчиком как подрядчик и ему выдали специальную рабочую визу.

Также мужчина рассказал, что не собирается работать в Украине за 6-8 тысяч.

“А оставаться в Украине за 6-8 тысяч, то пусть они идут подальше! Они пенсионерам должны платить такую пенсию, а не рабочим”, – сказал Олег.

По словам заробитчанина, он не смог вернуться в Чехию, так как не успел до закрытия границ.

“Мне сказали, что визу будут открывать в течение полугода, поэтому мы со знакомым набрали заказов на окна и двери. Виза пришла через два месяца, но я уже должен был доделать то, что взял. Закончил работу и на следующий день выехал – и за километр перед нами венгры границу закрыли, пускали только своих. Выехал бы на день раньше – было бы супер. Сидел бы в Чехии – фирма на карантин не закрывалась, потому что люди работают далеко друг от друга”, – отметил Олег.

При этом он добавил, что его виза есть в базе данных, но при этом в паспорте стоит другая виза. Таким образом, ему сперва нужно отправиться в Чехию, чтобы получить двухлетнюю визу.

“Сейчас венгерские границы открыты, но, говорят, пересечение чешской границы зависит от смены пограничников, – одни пускают, другие не пускают. Из восьми моих знакомых шестерых пустили, а двух завернули. У них какая-то несогласованность в законодательстве вышла. Но если меня сейчас чехи завернут обратно, то виза сгорит”, – пожаловался он.

Детальнее читайте в материале “источника”: Пусть власти идут подальше с такими зарплатами: почему заробитчане выбирают чужбину.