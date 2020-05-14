В Украине создали уникальные защитные шлемы для врачей: фото

В Украине инженеры совершили настоящий прорыв, разработав защитные шлемы для врачей, которые особенно актуальны в пандемию коронавируса, причем они дешевле импортных в 15 раз.

Известно, что тестировать первую партию шлемов будут в Харькове. Их уже передали местным медикам совершенно бесплатно. Первую партию передали харьковским больницам – региональному перинатальному центру (где нужна высокая степень защиты рожениц), 8 детской и 22 взрослой инфекционным больницам. На данный момент инженеры ищут производителей, которые смогут расширить производство шлемов.

Отметим, что в Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP), необходимые для работы в инфекционных отделениях, не производят. Стоимость западных налогов – от 1 тысячи долларов, себестоимость разработки харьковских инженеров открытой мастерской “гараж хаб” – около 2000 гривен (стоимость материалов составляет 1298 гривен). Фильтр, которым оснащены шлемы, останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм.

Маски PARP (powered air purifying respirator) харьковской разработки работают на автономном питании и обеспечены не только фильтром и вытяжкой, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности маски хватает на 8-12 часов беспрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.

Инженеры открытой мастерской “гараж хаб”, которые создали эти маски по запросу местных врачей, уверяют, что конструкция маски-шлема, изготовленной из полиэтиленовой пленки и поликарбоната, полностью защищает надевшего ее врача от контакта с физиологическими жидкостями пациентов, которые вылетают при чихании и кашле. Для того, чтобы врач не задохнулся, у шлема есть вытяжка, оснащенная фильтром. Согласно данным производителя и разным исследованиям, фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм. Постоянную циркуляцию воздуха обеспечивает промышленный вентилятор.

“Можно было бы на этом и остановиться, но нам важна всесторонняя безопасность и комфорт врачей, – говорит инженер Дмитрий Мельников, один из разработчиков маски PARР. – Потому здесь есть два датчика: один сообщает о состоянии фильтра, другой – о состоянии заряда батареи. В обоих случаях врачу нужно перейти в безопасное помещение и заменить шлем или же заменить фильтр”.

Кроме высокого уровня защиты, у этих “шлемов” есть важная гуманистическая составляющая: когда врач в обычной маске – пациенты не видят его или ее лица и это очень травматично в условиях полной изоляции инфекционного отделения, где их даже не могут навестить близкие. В шлеме этот важный контакт с эмоциями человеческого лица сохраняется. Конечно, для реанимаций, где пациенты находятся в состоянии медицинской комы, это не существенно.

Как сообщал “источник”, ранее украинские ученые разработали тест-систему для выявления смертельного коронавируса.