Боевики будут в истерике: на оккупированном Донбассе заметили интересные игрушки, фото

В оккупированном боевиками Донецке в продаже заметили интересные игрушки, которые наверняка огорчат оккупантов. Тут начали продавать игрушечные версии украинской военной техники.

Как пишет Telegram-канал “Донетчанин”, такие игрушки свободно продаются в магазине “Дом”.

Так, в продаже тут имеются БТР и зенитная установка, на которых нанесена символика Украины. Интересно, что надписи на упаковках также сделаны на украинском языке.

Отметим, что боевики пока никак не отреагировали на продажу таких товаров на оккупированной ими территории.

Напомним, что украинские военные показали на фото пример того, как боевики на оккупированном Донбассе прикрываются женщинами и детьми.

Также “источник” сообщал, что в оккупированном Донецке с диагнозом Covid-19 госпитализировали сотрудника ФСБ, который недавно прибыл из России.