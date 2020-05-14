На мусорной свалке в Херсоне “поселились” десятки заробитчан с маленькими детьми: жуткие фото и видео

Во время проверки городской свалки мусора в Херсоне полицейские обнаружили, что здесь проживают несколько семей с детьми, которые приехали из Закарпатья на заработки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

В четверг, 14 мая, правоохранители обнаружили на городской свалке Херсона несколько семей – 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2-х до 12-ти лет. Во время проверки документов полицейские установили, что все они приехали из города Мукачево Закарпатской области.

“Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще один свалку из того, что они сортировали”, – сказано в сообщении полицейской пресс-службы.

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Проживающие на свалке взрослые и дети имели крайне запущенный вид. Для проверки состояния здоровья детей их поместят в больницу, где окажут необходимую помощь.

Тем временем правоохранители будут устанавливать законность пребывания и трудоустройства в Херсонской области приезжих граждан. Проверяется также возможное нарушение трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди.

“Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда”, – уточнили в полиции.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Днепр на мусорном полигоне “Правобережный” нашли мертвого новорожденного ребенка.