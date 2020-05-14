День семьи 2020: лучшие праздничные смс

15 мая во всем мире празднуют Международный день семьи.

“источник” подготовил лучшие поздравления в смс. Поздравьте своих родственников и друзей.

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Семья – это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в Международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!

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Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

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Сегодня, в Международный день семьи, хочу вам пожелать здоровья и счастья. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. Взаимопонимания и поддержки, терпения, сил, любви и благополучных дней.

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Поздравляем всех, кто черпает силу и вдохновение в семейных узах, с Международным днем семьи. Семья – это опора каждого человека, источник его счастья и радости. Желаем крепости семейных уз, теплоты, уюта, гармонии, любви, взаимопонимания и процветания.

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Берегите семью, без нее никуда, только близкие люди помогут и поймут в любой ситуации. Без семьи жизнь пуста и одинока, так пусть рядом с тобой всегда будут твои любимые и близкие. С Международным днем семьи.

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Поздравляю с Международным днем семьи и искренне желаю, чтобы дома всегда ждали любимые и дорогие сердцу люди, чтобы ваш очаг горел и согревал всю семью любовью, радостью, гармонией и светом счастья.

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Поздравляю с Международным днём семьи и от души желаю жить дружно, ладно и счастливо, каждый день оберегая свой очаг и наполняя сердце близкого радостью, любовью, вдохновением. Долгих лет крепкого здравия и блага вашей прелестной семье.

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Поздравляю с Международным днем семьи и от души желаю счастливой долгой семейной жизни. Пусть не будет для вашей семьи смутных времен и обид, глупых ссор и разочарований, пусть будет много радостных моментов и удач, веселых праздников и ярких улыбок.

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Поздравляем с Днем семьи! Желаем счастья и крепкого здоровья взрослым и деткам. Пусть в Вашем доме всегда будет мир и порядок. Чтобы Вы всегда радовали и понимали друг друга.

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В День семьи желаю постоянного взаимопонимания. Понимайте друг друга даже без слов; с первой секунды, с первого взгляда. Берегите, цените, уважайте! С праздником!

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В Международный день семьи хочу поздравить все ячейки брака и пожелать семьям крепости союза и терпкости любви, мудрости, выдержки и терпения. А еще напомнить, что брак – это работа двух людей и поэтому хочется пожелать работать в свое удовольствие!

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Поздравляю вас с Международным днем семьи, пусть ваши родные и близкие люди, всегда будут здоровы. Будьте опорой друг для друга и помогайте одни другим в трудные минуты. Делите горести и счастье. Радуйтесь жизни вместе!

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Поздравляем всех с Международным днем семьи! Желаем вам беречь отношения с близкими, ценить и заботиться о них, уважать старших и не обижать младших! Пусть в ваших семьях всегда царит гармония и взаимопонимание!

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День семьи, особый праздник! Желаю чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпения, счастья и сил бороться с любыми неурядицами!

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Как сообщал “источник”, в пятницу, 15 мая, во всем мире отмечают Международный день семьи. “источник” собрал лучшие поздравления и открытки, которыми можно поделиться с близкими и знакомыми.