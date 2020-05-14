День мучеников Бориса и Глеба: главные запреты и приметы дня

15 мая по церковному православному календарю почитаются святые Борис и Глеб, в народной молве с этим днем связан ряд примет и традиций.

История дня

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были сыновьями киевского великого князя Владимира Святославича. По официальной версии, они были убиты старшим братом Святополком в междоусобной борьбе, вспыхнувшей после смерти князя в 1015 году. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев, сделав их покровителями Русской земли и “небесными помощниками” русских князей.

Соловьиный день

В народе 15 мая называют иногда соловьиным днем, поскольку именно в этот день традиционно начинают петь соловьи – предвестники летнего тепла. Приметы говорили, если соловей поет всю ночь, то следующий день будет солнечным. А кому удавалось услышать пение этой птицы раньше, чем кукушку, того ожидало счастливое лето.

Считается, что этот день благоприятен для разговора по душам с человеком, с которым вы давно не находите общий язык. Еще в день Бориса и Глеба можно обращаться к начальству с просьбой, не боясь, что вам откажут. Но категорически нельзя делать это свысока.

Что нельзя делать

В народе считают, что 15 мая нельзя тратить все деньги из кошелька. Стоит оставить к вечеру хоть несколько купюр, иначе в будущем появится необходимость финансовой поддержки. Нельзя также пересчитывать деньги после заката солнца – это грозит не просто финансовыми проблемами, а полной нищетой. Все имеющиеся наличные в день Бориса и Глеба обязательно нужно пересчитать до восхода. Рекомендуют не класть в кошелек вместе с деньгами чеки, иначе можно привлечь к себе лишние расходы.