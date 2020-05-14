У человека Путина сдали нервы после переговоров с Украиной по Донбассу

14 мая состоялось видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с участием обновленной украинской делегации, однако российский журналист и политический представитель РФ Борис Грызлов остался недоволен.

Об этом сообщают на сайте президента Украины.

На заседании украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состоятся в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защита прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

В то же время Грызлов заявил, что Киев отказывается вести диалог с представителями Донбасса, пишет “Интерфакс“.

“Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер”, – заявил он.

Журналист отметил, что некоторые украинские представители “продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса”.

“Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются “выдавливать” представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы”, – отметил полпред РФ.

По его словам, политическая сила, которая победила на выборах в Украине в 2019 году, “обманывает надежды большинства украинских граждан”. Он подчеркнул, что украинские политики встают на “опасный путь своих предшественников”.

“Партия, которая называет себя “слугой народа”, рискует превратиться в партию “слуг войны”. Это – серьезный вызов и угроза для Минского процесса”, – отметил Грызлов.

Он сказал, что украинская делегация отказалась от предложения российской стороны внести в Протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции “формулы Штайнмайера” в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе.

Как сообщал “источник”, по словам журанилиста Юрия Бутусова, украинские власти замалчивают использование российским спецназом на Донбассе французских биноклей для убийства воинов Украины.