В Виннице от коронавируса умер священник, заразив жену и детей: фото

Под Винницей от пандемии коронавируса умер 49-летний священник УПЦ МП, который стал седьмой жертвой COVID-19 в области.

Об этом сообщается на официальной странице Винницкой епархии УПЦ.

Кроме того, опасный вирус диагностировали у его жены и троих детей.

По словам заведующего отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степана Томина, болезнь у него определили еще 5 мая. Заболевание у него протекало очень тяжело.

Томин добавил, что семья умершего также инфицирована – COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования – у трех детей.

Отметим, что по данным на четверг, 14 мая, в Украине подтверждено 16 847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки.

А в Винницкой области – 654 случая заболевания коронавирусом, из них только в Виннице – 354.

Как сообщал “источник”, ранее было опубликовано фото больницы для зараженных коронавирусом в Виннице.