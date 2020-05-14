Где в Украине больше всего провели тестов на коронавирус: рейтинг областей

По состоянию на 12 мая в Украине провели десятки тысяч тестов на коронавирус COVID-19, но с большим отрывом впереди лишь одна область.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Лидеры по тестированию на COVID-19:

Также есть области, где тестирование проводили меньше:

Харьковская – 2 605 Житомирская – 2 568 Львовская – 2 553 Сумская – 2 466

В этих данных не учитываются Донецкая и Луганская области (так как часть территории временно оккупирована Россией).

Как сообщал “источник”, Министерство здравоохранения снова попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в Украине.