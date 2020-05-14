Где в Украине больше всего провели тестов на коронавирус: рейтинг областей

По состоянию на 12 мая в Украине провели десятки тысяч тестов на коронавирус COVID-19, но с большим отрывом впереди лишь одна область.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Лидеры по тестированию на COVID-19:
- Черновицкая – 12 436
- Тернопольская – 8 623
- Черкасская – 8 052
- Винницкая – 7 750
- Херсонская – 7 617
- Кировоградская – 6 942
- Ровенская – 6 437
Также есть области, где тестирование проводили меньше:
- Харьковская – 2 605
- Житомирская – 2 568
- Львовская – 2 553
- Сумская – 2 466
В этих данных не учитываются Донецкая и Луганская области (так как часть территории временно оккупирована Россией).
Как сообщал “источник”, Министерство здравоохранения снова попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в Украине.