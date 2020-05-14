Где в Украине больше всего провели тестов на коронавирус: рейтинг областей

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По состоянию на 12 мая в Украине провели десятки тысяч тестов на коронавирус COVID-19, но с большим отрывом впереди лишь одна область.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Лидеры по тестированию на COVID-19:

  1. Черновицкая – 12 436
  2. Тернопольская – 8 623
  3. Черкасская – 8 052
  4. Винницкая – 7 750
  5. Херсонская – 7 617
  6. Кировоградская – 6 942
  7. Ровенская – 6 437

Также есть области, где тестирование проводили меньше:

  1. Харьковская – 2 605
  2. Житомирская – 2 568
  3. Львовская – 2 553
  4. Сумская – 2 466

В этих данных не учитываются Донецкая и Луганская области (так как часть территории временно оккупирована Россией).

Как сообщал “источник”, Министерство здравоохранения снова попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в Украине.