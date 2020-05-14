В сильнейшем футбольном чемпионате приняли важное решение о судьбе сезона

Правительство Великобритании разрешило возобновить в июне футбольный сезон, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает Sky Sports.

“Мы разрешаем возобновить профессиональные футбольные соревнования в июне. Теперь все зависит от руководства лиг. Они должны сами определиться с датами возобновления сезона и проведения матчей”, – сказал министр спорта Великобритании Оливер Доуден.

Клубы будут играть при пустых трибунах. Мячи, ворота, угловые флажки и прочее необходимое игровое оборудование будет дезинфицироваться до и после окончания матчей.

После 29 туров лидером английской Премьер-лиги является “Ливерпуль”, который набрал 82 очка. Второе место занимает “Манчестер Сити”, который имеет в активе 57 очков. На третьей позиции “Лестер Сити” (53).

Ранее сообщалось, что в Италии определили дату возобновления сезона.