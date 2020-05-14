“Освобожденный” фонтан: в сети сравнили фото Донбасса до и после прихода боевиков

Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский показал фото очередных последствий русского мира на Донбассе.
Их он опубликовал на своей Twitter-странице.
В частности, для сравнения он показал снимки фонтана в Алчевске (Луганская область) до оккупации города боевиками и после.
“Фонтан в Алчевске. На первых двух фото – при “фашистской оккупации”. На третьем – современное состояние”, – подписал он.
Судя по фото, разительную разницу можно увидеть особо не присматриваясь.
“Поговаривают, что сердобольные коллаборанты Алчевска, отключили свои фонтаны в надежде, что испарившаяся в атмосферу вода выпадет в виде дождя у оккупантов в Крыму, страдающем от засухи”, “Освобожденный фонтан”, “Отрицательный рост”, – комментируют фото в сети.
Как сообщал “источник”, ранее житель оккупированного Донбасса рассказал, какие зарплаты получают в Алчевске.
Также ранее жители Алчевска устроили митинг против местной “власти”.