В скандале с суррогатными младенцами в Киеве случился неожиданный поворот

У одного из младенцев, который с другими детьми был обнаружен в квартире Киева в апреле, тест показал наличие коронавируса.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, в Украине разоблачили группу, которая наладила продажу младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами. Младенцев нашли в квартире многоэтажного дома в Соломенском районе столицы. Детей отправили в больницу.

Позже у одного малыша обнаружили COVID-19. Тест на коронавирус и другие анализы сделали для дальнейшей передачи детей в дом малютки. В инфекционной больнице журналистам подтвердили, что у малыша действительно положительный тест на коронавирус, состояние ребенка стабильное.

Отмечают, что другие малыши сейчас находятся в детском доме.

Как сообщал “источник”, в Украине разгорелся скандал с суррогатным материнством, из-за карантина в стране застряли десятки детей, рожденных для иностранцев.