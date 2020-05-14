IKEA заработала в Украине: что, где и как можно купить

14 мая в Украине запустили онлайн магазин известной шведской корпорации IKEA.

Об этом стало известно на сайте IKEA.

Теперь на украинском сайте продаж доступны разнообразные товары для дома. Можно приобрести вещи для декора, часы, зеркала, горшки для вазонов и многое другое. Представители компании заявили, что доступны около 3 600 наименований для покупателей.

“Хотя мы делаем все, чтобы гарантировать бесперебойный опыт электронных покупок нашим клиентам, в случае возможных задержек в первые несколько дней работы будем благодарны за терпение”, – добавили в компании.

Товар можно получить двумя способами: в пункте выдачи в Киеве (Auchan Rive Gauche и Metro) или с доставкой на дом.

Отметим, что вскоре магазин IKEA планируют открыть в торговом центре Blockbuster Mall.

Как сообщал “источник”, ранее корпорация IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине. Это уже второй раз, когда крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома переносит дату открытия магазина в Киеве.