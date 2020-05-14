Никто не наказан: появились итоги расследования смертельного ЧП с девочкой в Запорожье

По результатам служебного расследования, касающегося обстоятельств гибели 8-летней Ани Ждан из-за падения на нее деревянного медведя в парке Запорожья в воскресенье, 8 марта, никто из чиновников не был наказан.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос журналистов издания “Вся власть”.

К такому выводу следователи пришли даже несмотря на то, что по итогам расследования комиссии, в парке не следили за безопасностью посетителей, не инвентаризировали имущество и никого за это не наказывали.

Один уволил, второй – уволился

Известно, что директор парка Олег Комаренко уволился по соглашению сторон (ч. 1 статьи 36 КзОТ) до результатов служебного расследования. В свою очередь, мэр Запорожья Владимир Буряк, подписывавший с Комаренко контракт, заявлял, что уволил его.

Тайна следствия

При этом, в прокуратуре Запорожской области не предоставили подробной информации о ходе расследования дела, сославшись на тайну следствия.

В тоже время, ранее подозрение вручили заместителю Комаренко, Геннадию Мышьякову, переквалифицировав дело со статей о служебной халатности и убийстве, на более мягкую статью о нарушении правил эксплуатации объектов. Мышьяков заявил, что подписывал документы после смерти ребенка под давлением Комаренко.

Что произошло 8 марта 2020 года

В этот день на детской площадке у колеса обозрения в Дубовой роще, в Запорожье, на 8-летнюю Аню Ждан упала деревянная фигура медведя. Девочка умерла в больнице на следующий день от полученных травм. Директор парка Олег Комаренко сначала заявил, что ребенок находился без присмотра, а после того, как его слова опровергли очевидцы, сказал, что фигура была безхозной. Рядом с ней уже после несчастного случая повесили предупредительные таблички.

Смертельное ЧП с ребенком вызвало большой общественный резонанс. Буквально на следующей день после смерти Ани Ждан на игровую площадку, где на ребенка упала фигура, пришли десятки горожан. Люди возмущались действиями властей.

Родители Ани Ждан отказались от материальной помощи в 100 тысяч гривен, предложенных мэрией, и заявили о намерении подать в суд.

Как сообщал “источник”, ранее адвокат родителей погибшей девочки уже заявлял о том, что чиновники Запорожья пытаются избежать наказания.

Также похороны Ани Жадан прошли в Запорожье 12 марта.