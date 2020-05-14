Заразился даже президент: в известном европейском клубе произошла вспышка коронавируса

В известном турецком клубе “Бешикташ” зафиксировано сразу восемь случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на официальном сайте стамбульского клуба.

Среди заразившихся оказались президент клуба, игроки и персонал. Все они будут вынуждены пройти двухнедельный карантин. В случае ухудшения состояния они будут госпитализированы.

В настоящее время чемпионат Турции приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 12 июня. Клубы будут играть при пустых трибунах. Мячи, ворота, угловые флажки и прочее необходимое игровое оборудование будет дезинфицироваться до и после окончания матчей.

Лидером турецкой Суперлиги после 26 туров является “Трабзонспор”, который набрал 53 очка. В первую тройку также входят “Истанбул Башакшехир” (53) и “Галатасарай” (50).

Ранее сообщалось, что украинский клуб может отказаться от участия в чемпионате из-за коронавируса.