Как работают стоматологи в Киеве после ослабления карантина: все подробности

С 12 мая в рамках ослабления карантинных мер в Киеве разрешили работу стоматологий.

Об этом сообщают на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как установлено новыми правилами, прием к доктору возможен по предварительной записи. Временной интервал между пациентами должен быть не меньше 15 минут. Клиенты не должны контактировать. Между местами предоставления стоматологических услуг должно быть расстояние не менее 1,5 метра.

Не ранее, чем за день до приема, у пациента должны спросить о его самочувствии. Имеются ввиду симптомы COVID-19, если есть признаки заболевания коронавирусом, то прием необходимо отложить. То же касается и случаев, когда клиент в ближайшие 14 дней контактировал с зараженными.

Работники стоматологии должны быть в клинике в специальных защитных костюмах: респираторе класса защиты FFP2/FFP3 (без клапана) или хирургической маске, герметичных защитных очках, сплошных защитных щитках для лица, одноразовых перчатках.

Средства защиты необходимо снимать в самом кабинете, где принимаются клиенты. Помещение в них покидать запрещено. Запас костюмов должен быть на 5 рабочих дней.

На входе в стоматологию должен осуществляться санитарный контроль. Для посетителей нужны дозаторы с антисептиком. Клиенты должны ожидать приема на улице, придерживаясь дистанции, для которой предусмотрена маркировка. Внутрь допускается один человек на 10 кв. метров.

На всех ресурсах стоматологии должна быть размещена информация о карантинных мерах. Также ее можно донести по телефону или другими способами.

В помещении для стоматологических услуг необходима дезинфекция каждые 2 часа. Также важно поддерживать микроклимат – влажность, температуру воздуха. После каждого посетителя надо проветривать помещение не менее 15 минут.

Необходимы уборка стоматологического кабинета и дезинфекция многоразовых средств защиты после каждого пациента.

Для пациентов в рамках карантина запрещено использовать рекламные брошюры, полиграфические материалы и игрушки.

Напомним, предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев, в столице ограничили с 28 марта.

Про открытие метрополитена в Киеве читайте в материале “источника”: Кличко против власти: разрешат ли мэру Киева запустить метро.