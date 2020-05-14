Активиста Стерненко вызвали в СБУ: фото документа и детали громкой истории

Бывшего лидера одесского отделения “Правого сектора” Сергея Стерненко, который нанес смертельное ранение одному из напавших на него грабителей, вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом Стерненко сам написал на своей Facebook-странице, опубликовав фото документа.

“В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, Аскольдов пер., 3А”, — написал он в соцсети.

Стерненко уточнил, что его вызывают в СБУ для участия в следственных и процессуальных действиях.“В каких именно, следователь не указывает. Видимо, в тех, которые Аваков согласовывал с Венедиктовой”, – добавил он.

В повестке также указано, что Стерненко вызывают по делу о третьем нападении на него, когда он отбился от двух мужчин, и один из нападавших, Иван Кузнецов, умер от нанесенных травм.

Напомним, что в ночь на 25 мая 2018 года на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко было совершено покушение двумя грабителями. Отбиваясь от нападавших, он нанес смертельное ранение одному из них.

Вскоре полиция задержала второго нападавшего и установила личность погибшего. Инцидент был квалифицирован как умышленное убийство, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. 26 мая 2018 года полиция отпустила второго нападавшего на Стерненко.

Как сообщал “источник”, ранее Сергея Стерненко пытались убить выстрелом в голову. А первое нападение на активиста произошло 7 февраля. Тогда он также получил травму головы и ранение руки. Нападения на себя активист связывает с общественной деятельностью.