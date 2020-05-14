В Украине назревает громкий скандал, связанный с выборами

Назревает серьезный скандал, связанный с местными выборами в Украине и перспективными планами объединенных территориальных громад.

Об этом заявил в ходе онлайн-встречи уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, отметив, что этот процесс, скорее всего, будет пролонгирован.

“Реально намечается очень серьезный скандал по вопросу этих перспективных планов. Во-первых, происходил полный трэш в областях: губернаторы до последнего, ночью, под всякими поводами формировали перспективные планы, меняли эти громады по несколько раз. Сегодня, для понимания, только 30-35% по тем областям громад можно утверждать на Кабмине, а по остальным идут революционные митинги, скандалы, выносы из кабинетов и так далее. Ситуация очень сложная”, – сказал он.

В чем вопрос

Для более детального понимания сути скандала, он как пример привел ситуацию с утверждением перспективного плана Черкасской области, который был утвержден не в той редакции, которую подавал глава областной государственной администрации.

“По моему глубокому убеждению, мы до осени не успеем это все сделать. И с конституционной точки зрения и с точки зрения законодательной, я думаю, что этот процесс будет пролонгирован. Но тут возникает правовая коллизия – что мы делаем в октябре месяце, не имея сегодня утвержденных объединенных территориальных громад? Мы движемся на выборы типа под громады, но если мы этого не делаем сейчас, и в Конституции не фиксируем эти изменения, то фактически мы в октябре возвращаемся к нашей классической истории: объединенных территориальных громад, сельских, поселковых и местных советов и выборов районных советов”, – отметил уполномоченный.

Нет понимания

По словам Лещенко, в ближайшие недели этот вопрос будет на личном контроле президента, так как “ситуация уже очень рискованная с точки зрения реализации реформы децентрализации и в части, которая касается избирательной позиции”.

Он добавил, что до сегодняшнего дня нет понимания как будут проходить выборы.

“К сожалению, министр (развития громад и территорий Алексей Чернышев – источник) не задекларировал, как мы движемся в части децентрализации. По моему убеждению, выйти в октябре на комплексные проекты решений объединенных территориальных громад под новое избирательное законодательство практически невозможно”, – констатировал уполномоченный президента.

Подробнее о том, как в партии Зеленского готовятся к местным выборам, читайте “источника”: Не нужно ничего делать с мэрами, они сами с собой все сделают – глава “Слуги народа” Александр Корниенко.