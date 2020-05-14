Сепаратисты придумали “учебник” об “истории ЛНР” с “древнейших времен”

На временно неподконтрольной территории Луганской области сепаратисты придумали целое “учебное пособие” об “истории Луганской народной республики с древнейших времен и до наших дней”. Сие “творение” на 500 страниц представили его авторы – “доктор исторических наук Дмитрий Крысенко и кандидат исторических наук Галина Королева”.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“Учебное пособие, которое разработали Крысенко и Королева, рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории и в неразрывной связи с историей России с древнейших времен до настоящего времени. В книге проанализированы причины событий 2014 года и создания нового суверенного государства”, – заявили сепаратисты.

Как заявлено, “пособие объемом около 500 страниц будет напечатано в течение мая тиражом в одну тысячу экземпляров и распределено между библиотеками общеобразовательных и высших учебных заведений”.