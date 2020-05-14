Штурм Одесской таможни: появилось видео жесткой спецоперации СБУ

13 мая сотрудники СБУ и ГБР провели спецоперацию в Одесской таможне, где задержали ее главу Михаила Грибанова.

Об этом сообщает издание “Думская”.

Журналисты получили от ведомства запись штурма таможни. На ролике видно, что спецслужбисты действовали достаточно жестко, несмотря на то, что были в государственном учреждении.

Отметим, что сотрудников Одесской таможни на улице Ивана и Юрия Лип подозревают в коррупционной схеме. Есть информация, что они вымогали деньги у импортеров.

Как сообщал “источник”, конкурс на должность главы Одесской таможни выиграл Михаил Грибанов, который фигурирует в уголовных производствах по поводу нарушения таможенных правил.

Среди назначенных на топ-должности в новую таможню оказалось много чиновников, которых подозревают в коррупции, их декларации, как правило, не соответствуют уровню их жизни