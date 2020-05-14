Важное событие для Луганщины: завершено строительство подстанции “Кременская”

Оборудование подстанции 500 кВ «Кременская» включено под нагрузку. Это финальный этап строительства, в ходе которого в течение 72 часов происходит комплексное испытание оборудования всех классов напряжения – от 500 до 0,4 кВ, в т.ч. автотрансформатора 500 кВ и линейной части объекта.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК “Укрэнерго”.

После успешного завершения испытаний под нагрузкой подстанция может работать в штатном режиме в составе ОЭС Украины. С тех пор регион получит дополнительные 500 МВт мощности. Это прежде всего повысит надежность энергообеспечения потребителей севера Луганщины, снимет ограничения для работы промышленности на полную мощность (в частности, Северодонецкого «Азота» и Лисичанского нефтеперерабатывающего завода) и даст возможности для развития региона.

«Трансформаторная мощность подстанции позволит снять риски отключения севера Луганской области от электроснабжения в случае потери мощности на Луганской ТЭС, учитывая то, что практически весь отопительный период 2019-2020 гг. станция работала на импортируемом природном газе одним блоком. Сейчас потребности региона составляют около 280 МВт, а в зимний период – 350 МВт. При работе на полную мощность промышленности Луганского энергоузла суммарная нагрузка составит около 500 МВт мощности. Итак, новая подстанция будет обеспечивать абсолютное большинство потребностей севера Луганщины и по проекту предусматривает возможности для расширения », – прокомментировал и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Конечная стоимость строительства составит 1, 281 млрд грн, что на 25% меньше начальной – 1,719 млрд грн (распоряжение Кабинета Министров от 04.07.2017 г.. № 446-р). Строительство, начатое в октябре 2018, по проекту должно было продолжаться 12 месяцев. Однако, из-за длительных проволочек органов власти в утверждении документов проекта и землеотвода срок завершения строительства переносился дважды.

Общая трансформаторная мощность подстанции составляет 501 МВА – автотратнсформатор 500/220/35 кВ (4 фазы по 167 МВА, одна резервная) украинского производства ЗАО «Запорожтрансформатор».

Основной особенностью подстанции являются уникальные для Украины комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 500 кВ и 220 кВ (производство «Hyosung», Корея), имеющих высокую эксплуатационную надежность (первый капитальный ремонт после 25 лет эксплуатации) и не требующие постоянного присутствия эксплуатационного персонала на подстанции. Кроме того, благодаря компактности КРУЭ площадь участка подстанции составляет 3,3 га – что в 7 раз меньше, чем если бы мы строили традиционные распределительные устройства.

Подстанция будет полностью автоматизированной – на ней внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), что обеспечит полный контроль работы и управление оборудованием подстанции диспетчером в удаленном режиме. Полномасштабно АСУТП будет работать после сооружения волоконно-оптической линии связи на ЛЭП 500 кВ Донбасская – Кременская . Сейчас на объекте будет работать 7 человек эксплуатационного персонала.

Также на подстанции установлен трансформатор собственных нужд 35 кВ в виде гибридного модуля Т PASS 220 / 0,22 кВ с функциями трансформатора напряжения и ТПП производства АВВ. Это новое проектное решение , которое обеспечило источник резервного питания собственных нужд подстанции при отсутствии в ближайшем расположении ВЛ 35 кВ, с которого традиционно берется электроэнергия при строительстве объекта и обеспечении его собственных потребностей в дальнейшем.

Также, следуя принципам ответственного бизнеса в части минимизации влияния на окружающую среду, на подстанции установлено уникальную систему глубокой биологической очистки сточных вод (Биопроцессор ЭКО-15, Украина) со степенью очистки сточных вод на уровне 98%.

В перспективе подстанция с ее сетевой инфраструктурой является форпостом создания предпосылок в регионе для безопасного отделения энергосистемы Украины от энергосистемы РФ после синхронизации ОЭС Украины с европейской сетью ENTSO-E.