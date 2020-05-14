В Испании задержали террориста ИГИЛ, который планировал теракт на матче “Барселона” – “Реал”

Испанская полиция задержала террориста ИГИЛ, который планировал совершить теракт во время матча “Барселона” – “Реал”.

Об этом сообщает La Sexta.

По данным источника, гражданин Марокко был задержан 8 мая. Террорист собирался использовать беспилотный летательный аппарат, чтобы доставить бомбу на стадион. Впрочем, его планам помешала пандемия коронавируса, из-за которого чемпионат Испании был приостановлен. Представители полиции следили за мужчиной на протяжении нескольких лет, но он только в последнее время подтвердил подозрения в подготовке террористического акта.

Напомним, что “Барселона” и “Реал” уже провели между собой матчи в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. В Барселоне счет не был открыт, а в Мадриде сильнее оказался “Реал” – 2:0.

Ранее сообщалось, что украинский футболист отказался перейти в “Барселону”.