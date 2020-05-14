В Харькове велосипедист спровоцировал страшное ДТП с фурой: фото и видео

В Харькове произошло ДТП с участием фуры, автомобиля и велосипедиста.

Об этом сообщают в группе “ХС.Харьков” в Facebook.

На Окружной дороге в районе Пятихаток велосипедист выехал на проезжую часть прямо перед фурой. Чтобы избежать столкновения фура влетела в УАЗ “Патриот”.

Авария обошлась без жертв, однако водитель УАЗа находится в тяжелом состоянии.

В сети опубликовали фото видео с места ДТП.

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Как сообщал “источник”, 14 мая на автотрассе Н-24 “Благовещенское-Николаев” столкнулись два автомобиля Volkswagen. В результате ДТП погибли оба водителя, одного пассажира госпитализировали.

Также на трассе “Киев-Ковель” произошло жуткое ДТП с участием грузовика, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля, который столкнулся с тяжеловесным транспортом.