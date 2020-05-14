Прибытие в Киев борта с ранеными военными: появились новые подробности и фото

Раненные на Донбассе украинские военнослужащие, которых привезли реанимобилями в главный военный госпиталь Киева, прибыли в столицу спецбортом.

Об этом сообщила волонтер Наталия Воронкова на своей Facebok-странице

“Мы снова встречаем борт с нашими ранеными защитниками. А вокруг Киев живет обычной жизнью словно там, где-то на Востоке нет никакой войны”, – написала она в соцсети.

По словам Воронковой, среди украинских бойцов есть тяжело раненый пулей вражеского снайпера военнослужащий по имени Станислав.

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“Просим ваших молитв за тяжело раненного Станислава и других раненых воинов”, – обратилась она к неравнодушным гражданам.

Как сообщал “источник”, в четверг, 7 мая, в Днепр военным вертолетом эвакуировали с Донбасса украинского воина с боевой травмой.