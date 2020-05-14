В Киеве открывает магазин известный российский рэпер, выступавший в захваченном Крыму

Российский артист Алексей Долматов известный под псевдонимом Guf, которому запретили въезд в Украину, собирается открыть магазин с вещами в Киеве.

Об этом он официально заявил на своей Instagram-странице.

“Я с крутой новостью-мой бренд теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин работает онлайн”, – сообщил рэпер.

По его словам, как только закончится карантин, магазин откроется и покупатели из Украины смогут “познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле”.

Отметим, что Guf внесен в базу “Миротворец” за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Как сообщал “источник”, ранее Долматов попал под запрет в Украине и вошел в список артистов, которые угрожают национальной безопасности Украины.