Замалчивать такое нельзя: на видео со снайперами ФСБ на Донбассе заметили “французский след”

Украинские власти замалчивают использование российским спецназом на Донбассе французских биноклей для убийства воинов Украины.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

Снайперская группа “Сокол” Центра специального назначения ФСБ РФ благодаря технике убила на Донбассе украинского сержанта Владимира Федченко. Но эта трагедия не получила нужной огласки.

“Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ, и против применения для убийства украинцев биноклей Sagem JIM LR производства Франции. Дальнейшее молчание просто постыдно и оскорбляет Украину и память убитого российским спецназом сержанта Федченко”, – написал журналист.

Российские спецназовцы вооружены новейшими видами вооружений. Но самой дорогой деталью их экипировки является многофункциональный тепловизионный бинокль JIM LR компании Sagem (производства Франции). Они официально закупались РФ.

“Sagem Jim LR – это один из самых современных и качественных приборов наблюдения поля боя, который входит в комплект экипировки современной французского бойца FELIN. На гражданском рынке такое не купишь – это только официальные военные поставки. Бинокль имеет дневной и ночной каналы наблюдения, лазерный дальномер, магнитный компас, GPS-приемник и лазерный указатель“, – написал Бутусов.

По его словам, французский бинокль позволяет обнаруживать машину на дистанции до 18 километров, а человека на дистанции до 7 километров. При этом автоматически определяются свои координаты и координаты цели, дистанция, азимут, и мгновенно передаются на другие устройства, с которыми прибор коммутируется. У бинокля дистанционный модуль управления, снайпер может не выглядывать для наблюдения из окопа.

Стоимость бинокля JIM LR с охлаждаемой матрицей, для длительного наблюдения – около 80 тысяч евро. И в военторге его не купить.

В то же время на вооружении украинской армии приборов класса Sagem JIM LR есть лишь несколько, а системных закупок нет.

Как сообщал “источник”, 27 февраля на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный ВСУ, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным “Фед”.