Смертельное обрушение здания на Закарпатье: новые фото и все детали ЧП

Обвал в бывшем кинотеатре “Луч” в городе Виноградове на Закарпатье, во время которого погиб один из рабочих,случился во время работ по переоборудованию здания в супермаркет.

Об этом сообщает местное издание Мукачево.нет.

Как уточнили в управлении ГСЧС Закарпатской области, обрушение стены здания на ул. Шевченко произошло в четверг, 14 мая, в 16:37. ЧП произошло во время демонтажных работ, во время которых бывший кинотеатр переоборудовали в супермаркет.

Всего в здании работало 10 человек, двое из которых оказались под завалом. Одного из них каретой скорой помощи госпитализированы в лечебное учреждение, второго обнаружили без признаков жизни.

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Около 18:30 спасатели завершили поисковую операцию. Продолжается разбор конструкций вследствие обвала.

“Кроме строителей, других пострадавших на месте происшествия нет. Поэтому, пока спасатели продолжают разбирать завалы, но поисковые работы завершены”, – отметила в комментарии изданию пресс-секретарь ГУ ГСЧС Закарпатья Наталия Батыр.

На месте работают спасатели и техника 6-й государственной пожарно-спасательной части и правоохранительные органы.

Как сообщал “источник”, в четверг, 7 мая, в Одессе произошло обрушение жилого здания. Были разрушены первый и второй этаж в правом крыле дома, где заселено 7 квартир.