В России оставили без работы тренера, принесшего “Динамо” титул чемпиона Украины

Московский “Локомотив” расстался с главным тренером Юрием Семиным, который ранее тренировал киевское “Динамо”.

Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Руководство “железнодорожников” приняло решение не продлевать с 73-летним Семиным контракт, который истекает 31 мая 2020 года. Новым тренером “Локомотива” назначен сербский специалист Марко Николич.

Под руководством Семина “Локомотив” трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок России.

В “Динамо” Семин работал с 2005 по 2006 годы, а также с 2010 по 2012 годы. Он приводил клуб к титулу чемпиона Украины в сезоне-2008/09, а также выигрывал Суперкубок Украины в 2011 году.

Ранее сообщалось, что “Локомотив” бесславно вылетел из Лиги чемпионов.