Коронавирус вплотную “подобрался” к Лукашенко: подробности о зараженном

Коронавирус подбирается все ближе к президенту Беларуси Александру Лукашенко – вирус обнаружили у его личного фотографа.

Об этом сообщает nn.by.

О положительном тесте на коронавирус у фотографа Андрея Стасевича, который много лет работает в пуле белорусского главы., стало известно еще 22 апреля, перед поездкой на бобруйскую “Славянку”.

В связи с этим перед самой поездкой частично поменяли и состав государственных журналистов – некоторые из них ранее практически не мелькали на кадрах хроники выступлений главы государства.

Известно, что на данный момент личный фотограф Лукашенко уже почти месяц лежит в больнице с коронавирусом. У него врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

Напомним, как соо 9 мая в Минске прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы над нацизмом, несмотря на риск заражения коронавирусом.