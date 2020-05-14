Пришлось вмешаться хирургам: в России обнаружили новое осложнение при коронавирусе

Российские медики обнаружили страшные последствия коронавируса – воспаление брюшины.

Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России.

Воспаление вследствие заболевания коронавирусом диагностировали у двух пациентов. Женщина поступила в больницу еще 27 апреля с симптомами COVID-19. Другой больной был госпитализирован 3 мая, его тест на коронавирус также показал положительный результат.

“По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, сопровождающегося массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек”, – говорится в сообщении.

Во время лечения у обоих пациентов наблюдали симптомы “острого живота”, повышенную температуру тела. Это показатели для проведения операции.

Врачами была выполнена диагностическая лапароскопия (хирургическая операция, проводимая через небольшие разрезы на теле), в результате которой обнаружили асцит – наличие жидкости в брюшной полости.

В ФМБА отметили, что других данных, указывающих на острую хирургическую патологию, у обоих пациентов не было.

Как сообщал “источник”, ранее ученые обнаружили новые последствия коронавируса у пациентов – аномальные патологии кишечника.