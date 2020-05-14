Сорвал рекордный джекпот онлайн: стало известно о лотерейном выигрыше жителя Ирпеня

В среду, 13 мая, по результатам проведения тиража №1952 украинской государственной лотереи “Мегалот”, стало известно о срыве главного приза – Мегаджекпота – размером 15,95 млн гривен. Новым миллионером стал житель города Ирпень Киевской области, который приобрел лотерейный билет онлайн.

Об этом пишет пресс-служба оператора государственных лотерей “М.С.Л.”.

Указывается, что этот случай – уникальный для Украины, ведь это впервые, когда такой приз срывается благодаря лотерейному билету, который был приобретен не в обычной точке продажи, а онлайн.

По условиям лотереи, чтобы сорвать Мегаджекпот, участник должен угадать номера 6 шариков из 42-х и еще один дополнительный шарик. Победитель из города Ирпень угадал все шарики.

Известно, что лотерейных билетов победитель приобрел на 160 гривен. Стоимость одного билета – 5 гривен.

Напомним, что 2 июня 2018 года, в государственной лотерее “Мегалот” был выигран самый крупный лотерейный джекпот за всю историю Украины – 17,75 млн гривен. Тогда выиграл житель пгт Березовка Черкасской области.