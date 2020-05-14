“Губернатор Гайдай не выполнил обещания”: в Луганской области состоялся очередной митинг предпринимателей

В четверг, 14 мая, в Северодонецке вновь вышли на протест предприниматели рынков промышленных товаров из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Об этом сообщает ТРК Донбасс.

За последние несколько дней это третий митинг представителей малого бизнеса под Луганской областной государственной администрацией. Два дня назад предприниматели требовали открытия непродовольственных рынков. Делегацию митингующих принял глава ОГА Сергей Гайдай и пообещал, что через день проблема будет решена на уровне Кабинета министров и 15 мая рынки откроют. Но обещанного губернатором решения в Киеве принято не было, и более сотни людей опять собрались на центральной площади Северодонецка.

“Сергей Гайдай обещал, что решение по нашим рынкам будет принято завтра. Завтра наступило, но положительного решения нет. На митинг снова вышли предприниматели из Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Нам нужна работа, нам нужно кормить свои семьи. А кормить пустыми обещаниями нас не надо”,- рассказал предприниматель из Рубежного Анатолий.

Предприниматель из Лисичанска Валентин Петренко поднял вопрос отмены платы за патент на время карантина, а так же обратил внимание, что требуя ввести температурный скрининг на входе на рынках, этого же не требуют у крупных сетевых магазинов:

“Почему-то в супермаркеты в Рубежном можно зайти и не померить температуру, а на рынок нельзя. Что, по мнению губернатора, больные с температурой будут ходить только на рынок?”, – заявил он.

Сергей Гайдай принял представителей митингующих у себя в кабинете и пообещал, что через два дня вопрос будет решён.