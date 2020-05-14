Два француза придумали смешной способ обойти карантин и покупаться в море на Лазурном берегу: видео

Во Франции двое жителей решили обойти карантинные меры и пришли на пляж, чтобы искупаться в море.

Об этом сообщает издание Huffpost.

Двое мужчин в странных самодельных масках (которые скрывают всю голову) пришли на пляж Альманарр на побережье Средиземного моря. Там они открыли купальный сезон 2020, несмотря на карантин и запрет пребывания у прибережных зон.

Однако вскоре купальщики были замечены полицией. Одному из них удалось спастись бегством, другой был арестован и оштрафован на 135 евро.

Как сообщал “источник”, в Украине с 11 мая начали постепенное ослабление ограничительных мер, однако не все регионы идут “нога в ногу” в данном вопросе. Некоторые области страны приняли решение повременить со смягчением карантина.