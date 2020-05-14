Она играла с сердцами парней: школьный друг Меган Маркл рассказал, какой она была в юности

Звезда американского реалити-шоу Браво Нема Ванд, который в детстве близко общался с Меган Маркл, рассказал о том, как будущая герцогиня вела себя в школьные годы.
“Я вырос с ней. Мы долго дружили. Она была на год старше меня”, – рассказал он в подкасте Reality Life with Kate Casey. По словам 37-летнего мужчины, однажды Меган выучила фразу на языке фарси, чтобы его очаровать.
“Она знала, что делает. Она мастерски играла с нашими сердцами, – сказал он. – Однажды мы были на вечеринке, и она села мне на колени. Мы сидели нос к носу. Для 16-летнего парня это эмоциональный момент. Она сказала мне на фарси: “Ты красивый”. Я спросил ее: “Откуда ты знаешь фарси?” Она сказала: “Я выучила это для тебя”. Потом она ушла”.
Ванд описал Маркл как “женщину среди девочек” и добавил, что все вокруг были в нее влюблены. “Она была милая и очень добрая”, – сказал он.
Меган училась в католической женской школе “Непорочное сердце” в Лос-Анджелесе. Школьные подруги описывали ее как харизматичную, очень трудолюбивую и целеустремленную девушку, глядя на которую становилось понятно: в жизни она сделает что-то особенное.
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