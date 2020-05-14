В киевский госпиталь привезли много бойцов, раненых на Донбассе: фото

В четверг, 14 мая, на лечение в военный госпиталь Киева были доставлены украинский военный, которые получили ранения в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили на своей Facebook-странице житель столицы Валерий Соловьев.

По его словам, возле военного госпиталя он увидел 9 реанимобилей, в каждом из которых находился раненый боец.

“Мое внимание привлекло большое скопление военных и врачей перед хирургическим отделением…Решил узнать причину сбора…. Раненые с востока…” – написал он в соцсети, опубликовав соответствующее фото.

Как сообщал “источник”, ранее в Одессу прибыл самолет с украинскими военными, которые получили ранения на Донбассе. Всего было доставлено 12 бойцов, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.