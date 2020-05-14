На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра: момент ЧП попал на видео

В четверг, 14 мая, в Виноградове произошло обрушение здания бывшего кинотеатра “Луч”.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

ЧП произошло около 16:30.в это время на месте обрушения рабочие проводили демонтажные работы. При этом сам кинотеатр на данный момент находится не в действующем состоянии.

“На демонтаже работали 10 человек. Обвалилась одна стена. Два человека оказались под завалами”, – делится подробностями журналист.

По его словам, одного пострадавшего вытащили. Он сейчас в больнице состоянии средней тяжести, второго спасатели извлекли из-под завалов около 17:15.он уже был без признаков жизни.





На месте продолжают работать спасатели и полиция.