На трассе под Николаевом случилось страшное ДТП: фото, видео и данные о погибших

В четверг, 14 мая, на автотрассе Н-24 “Благовещенское-Николаев” столкнулись два автомобиля Volkswagen. В результате ДТП погибли оба водителя, одного пассажира госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение об аварии двух легковых автомобилей Volkswagen между селами Михайловка и Белоусовка поступило спасателям утром в 7:45.

На месте ДТП спасателям пришлось извлекать тела погибших водителей и травмированного пассажира, которые были зажаты конструктивными элементами транспортных средств. Пострадавшего пассажира передали медикам, которые транспортировали его каретой скорой помощи в Новоодесского ЦРБ.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают прибывшие на место ДТП сотрудники полиции.

Как сообщал “источник”, ранее на трассе “Киев-Ковель” произошло жуткое ДТП с участием грузовика, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля, который столкнулся с тяжеловесным транспортом.