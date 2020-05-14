Стреляют и вымогают деньги: на украинской границе банды рэкетиров устроили беспредел, видео

На пункте пропуска на Закарпатье банды останавливают перевозчиков и требуют деньги.

Об этом говориться в сюжете новостной программы “Окна” на телеканале СТБ.

10-15 спортивных парней, которые принадлежат к двум бандам, устроили рэкет на ПП “Тиса”. Бандиты окружили микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира.

Так терроризируют перевозчиков, которые приезжают в регион на заработки с других областей Украины. Водителям угрожают оружием. Одну машину даже обстреляли из травматического пистолета. Обошлось без жертв и ранений. Отмечают, что нападали двое мужчин.

Полицейские задержали одного злоумышленника, а второго объявили в розыск. Теперь возле пропускного пункта круглосуточно дежурят патрульные.

По словам перевозчиков, на пункте пропуска действовали группы вымогателей из Черновцов и Киева.

Как сообщал “источник”, ранее в Одессе злоумышленники совершили разбойное нападение на дом судьи, который расположен на улице Толбухина в Киевском районе. Нападавшие связали судью и его дочь, после чего вымогали деньги.