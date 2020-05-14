Чудеса статистики: Минздрав Украины уличили в фейковой “победе” над коронавирусом

Министерство здравоохранения снова попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в Украине.

Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая на своей Facebook-странице.

“На самом деле за прошедшие сутки в Украине количество тех, кто выздоровел, отнюдь не превысило количество, у кого подтвердили коронавирус. В Минздраве просто “не учли” некоторые цифры”, – написала она.

Так, по подсчетам журналистки, по официальным данным Минздрава Украины вчера (13 мая, – “источник”) выздоровление было подтверждено у 427 человек. А Covid-19 было подтверждено зато у 422 человек.

“Разница в 5 человек дала возможность министру здравоохранения Степанову заявить о рекорде и первый случай с начала пандемии, когда у нас выздоровления превысило заболеваемость”, – с сарказмом комментирует цифры министерства Высоцкая.

Она на примере Хмельницкой области показала не знание арифметики Минздравом. Так, по словам журналистки, еще в 19:23 13 мая Хмельницкая ОГА сообщила в Фейсбуке об общей цифре в 214 инфицированных коронавируса. Но Минздрав в утреннем сообщении 14 мая заявил о цифре в 209 инфицированных в Хмельницкой области. Разница – те же 5 пациентов.

“Кстати, по состоянию на 9 утра Хмельницкая ОГА уже отчиталась о 218 инфицированных. И в Минздраве предпочитают это не замечать”, – добавила она.

Высоцкая указывает, что та же ситуация и с данными по больным коронавирусом и в Ровенской области – в 19 часов 13 мая отчитались о 1063 инфицированных. Однако в утреннем отчете МОЗ – 1062.

“Математика украинской медицины творит чудеса”, – пишет работник СМИ.

Как сообщал “источник”, ранее также появились скандальные данные о статистике по коронавирусу в Украине.