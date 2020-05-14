Святославу Вакарчуку – 45: как лидер “Океана Эльзы” выглядел в младенчестве

14 мая свой 45-й день рождения отмечает украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук. По случаю праздника лидер группы “Океан Эльзы” показал, каким улыбчивым малышом он был в детстве.

Именинник опубликовал на личной странице в Instagram коллаж из двух черно-белых снимков. На первом фото Святослав запечатлен в младенчестве, на втором – во времена своей популярности. На обеих фотографиях Вакарчук улыбается.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

“Время идет, настроение и отношение к жизни остаются!”, – подписал фото музыкант.

Вакарчука поздравляют поклонники и коллеги, в том числе и участники группы “Океан Эльзы”. “Эмоция. Отдача. Баланс. Гармония. И музыка, как часть ДНК. С днем рождения, Слава”, – написали музыканты на официальной странице коллектива в Facebook.

8 мая украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отметил свой 39-й день рождения. Настя Каменских устроила любимому мужу сюрприз, организовав вечеринку в стиле диско.

Несколькими днями ранее свой 33-й день рождения отпраздновала и Настя Каменских. Этот день певица провела дома, поскольку в стране продолжается карантин. Несколько снимков с домашнего празднования NK опубликовала на личной странице в Instagram.

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